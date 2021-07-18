Жена Виктора Павлика очаровала новым фото с маленьким сыном
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
Жена украинского музыканта Виктора Павлика поделилась новой фотографией маленького сына. Она показала, как держит малыша на груди.
Украинский музыкант Виктор Павлик гастролирует по Западной Украине, а его жена Екатерина Репьяхова отдыхает в Карпатах вместе с новорожденным сыном и мамой. Она опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме.
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Фото жены Павлика с сыном
Новую фотографию жена Виктора Павлика сделала в Мукачево, где остановилась на несколько дней. Она держала Михайлика, одетого в полосатое боди, на груди и нежно его обнимала.
Екатерина Репьяхова позировала перед камерой улыбающейся и в стильном наряде. Новоиспеченная мамочка выбрала голубые джинсовые шорты и длинную молочную рубашку с разноцветным принтом. Она собрала волосы сзади и дополнила образ белой шляпой с черной полоской.
Моя птичка в Мукачево. Мой маленький путешественник,
– написала девушка под фото.
Екатерина Репьяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой
Поклонники засыпали жену музыканта трогательными комментариями:
- "Здоровья вам";
- "Хорошего вам отдыха";
- "Катя, вам очень идет материнство";
- "Счастья вам";
- "Уже подрос".