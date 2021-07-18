Жена Виктора Павлика очаровала новым фото с маленьким сыном

Жена украинского музыканта Виктора Павлика поделилась новой фотографией маленького сына. Она показала, как держит малыша на груди.

Украинский музыкант Виктор Павлик гастролирует по Западной Украине, а его жена Екатерина Репьяхова отдыхает в Карпатах вместе с новорожденным сыном и мамой. Она опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме.

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Фото жены Павлика с сыном

Новую фотографию жена Виктора Павлика сделала в Мукачево, где остановилась на несколько дней. Она держала Михайлика, одетого в полосатое боди, на груди и нежно его обнимала.

Екатерина Репьяхова позировала перед камерой улыбающейся и в стильном наряде. Новоиспеченная мамочка выбрала голубые джинсовые шорты и длинную молочную рубашку с разноцветным принтом. Она собрала волосы сзади и дополнила образ белой шляпой с черной полоской.

Моя птичка в Мукачево. Мой маленький путешественник,

– написала девушка под фото.



Екатерина Репьяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Поклонники засыпали жену музыканта трогательными комментариями: