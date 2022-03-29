Жена Виктора Павлика уехала за границу: в какой стране сейчас Екатерина Репяхова с сыном
Источник:инстаграмм Екатерины Репяховой
Блогер Екатерина Репяхова с мамой и маленьким сыном покинула Украину. В настоящее время они находятся в Германии. Для того чтобы доехать туда, пришлось преодолеть три страны: Венгрию, Словакию и Чехию.
Звездная мамочка после начала войны перешла на украинский язык, поэтому теперь ведет блог на украинском. Екатерина рассказала, как добиралась из Украины в Германию.
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Путь Екатерины Репяховой в Германию
Жена Павлика с мамой и сыном пересекла украинскую границу на КПП "Лужанка". Полтора часа они стояли в очереди к границе и полтора часа уже внутри украинской и венгерской таможен.
Среди документов проверяли: техпаспорт на автомобиль, загранпаспорта (но можно и без них), свидетельство о рождении сына (поскольку у них разные фамилии). Также Екатерину спрашивали, знает ли отец, что она увозит сына. На венгерском паспортном контроле еще попросили водительские права. А страхование машины сейчас не нужно.
Остановка в Словакии
- На ночевку останавливались под Братиславой, в отеле у дороги.
- COVID-сертификаты никто не проверял.
Остановка в Чехии
- Проезжая в Прагу, Екатерина остановилась в центре города, где немного погуляла с сыном и мамой.
- Автомобиль был оставлен на стоянке торгового центра.
Приезд в Германию
- Вторую ночь провели в отеле возле Дрездена. Там уже попросили показать COVID-сертификаты.
- Сейчас Екатерина с родными находится в Ганновере. Там они оставят машину и полетят дальше. Куда именно пока не рассекречивает.
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