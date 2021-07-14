Жена Виктора Павлика с новорожденным сыном и мужем отдыхает в Карпатах: фото

Несмотря на то, что первенцу Екатерины Репяховой еще не исполнился месяц, жена Виктора Павлика с мужем и мамой путешествует по Западной Украине. Она рассказала об отпуске и показала новое фото.

Большинство украинских знаменитостей этим летом отправились на отдых в Турцию или Египет. Зато музыкант Виктор Павлик совмещает отпуск с работой – пока он проводит концерты на Западной Украине, его жена с сыном проводит время в санаториях.

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Жена Павлика с сыном в горах

В интервью "Фактам" Виктор Павлик рассказывал, что у него запланировано несколько концертов в Карпатах. Екатерина Репяхова с мамой и первенцем будут ездить вместе с артистом, однако будут проводить время на свежем воздухе и отдыхать.

Сначала – в Трускавец, потом – Карпаты, Шаян. Может, заедем в Буковель на несколько дней,

– рассказывал Виктор Павлик.

Екатерина Репяхова очень активна в инстаграм-сторис, а потому демонстрирует их отпуск во всех деталях. Сейчас семья находится на Закарпатье, где наслаждается шумом горных рек и местной кухней.

Екатерина Репяхова об отдыхе с маленьким сыном

Жена Виктора Павлика опубликовала фото с сыном, который спал в коляске. Она позировала в яркой разноцветной рубашке и солнечных очках.

Екатерина Репяхова рассказала, что еще зимой решила, что в июле они семьей поедут в горы. Это помогло ей избежать послеродовых депрессий.

Решение было максимально правильное. Я с трудом выдержала 3 недели дома. Трудно ли с таким маленьким ребенком путешествовать? Все ограничения в нашей голове. Все сложно настолько, насколько вы для себя решите,

– отметила звездная жена.



Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой