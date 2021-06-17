Не сравнить ни с чем, – жена Виктора Павлика рассказала, как прошли роды

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова восстанавливается после родов. Она призналась, что рожать сына было непросто. По ее словам, боль нельзя сравнить ни с чем.
Украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова открыты перед аудиторией и делятся новостями и впечатлениями от отцовства на личных страницах в инстаграме. На этот раз новоиспеченная мамочка рассказала, какие получила впечатления после рождения первенца.
Стоит знать Терпела сколько могла, – жена Павлика рассказала, почему после родов легла под капельницу
Жена Виктора Павлика поделилась впечатлениями от родов
Екатерина Репьяхова рассказала, что рожала с эпидуральной анестезией: "Я почему-то думала, все говорили: "если с эпидуралкой, то ничего страшного". Я думала, что переждать надо лишь то, что происходит до эпидуралки, но я не знала, что все, что до эпидуралки, это вообще ничто".Обратите внимание! Эпидуральная анестезия – метод анестезии, при которой обезболивающие вводят через катетер между оболочками спинного мозга. Таким образом человек не чувствует боли в той части тела, где проводят анестезию, но находится в сознании.
Уже схватки Екатерина Репьяхова переносила без анестезии. Врач сказала девушке, что рождение и схватки зависят только от нее, это "исключительно ее работа".
Да, схватки сильные, болезненные, сто процентов. Но с потугами это не сравнить, и я лично не знала, что потуги и вообще рождение ребенка происходят уже без эпидуралки. Ты должна все чувствовать. Я этого не знала и была к этому не готова,
– призналась Екатерина Репьяхова.
Екатерина Репейникова о родах / Фото из инстаграм-сториз
Новоиспеченная мамочка поделилась, что для нее самыми страшными были именно потуги. Также она рассказала, что поехала в родовой зал 21:30, а уже в 2:40 родился сын. Екатерина призналась, насколько больно было рожать.
Не хочу пугать девушек, которым еще предстоит рожать, это должна пройти каждая женщина. Да, это не сравнить ни с чем. Я не знаю, как это описать. Эпидуралку ставила, и если я с эпидуралкой шокирована была, то я не представляю, что без эпидуралки происходит и знать не хочу,
– подчеркнула Репейная.
Новое фото сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз
Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: главное
- Жена Виктора Павлика родила сына в одном из столичных роддомов. Это произошло 15 июня ночью, в 2:40.
- Супруги, как и планировали назвать сына Михаилом. Мальчик появился на свет с весом 3,4 килограмма и ростом 53 сантиметра.
- Виктор Павлик признался, что его до сих пор переполняют эмоции. Музыкант всегда находился рядом с женой, однако не присутствовал на самих родах. Павлик отметил, что сын очень на него похож.
- После родов у Екатерины Репьяховой обострился цистит. Из-за этого она оказалась под капельницей. Но сейчас ее самочувствие улучшилось.