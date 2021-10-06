Жена Виктора Павлика рассказала, как прошел перелет с маленьким сыном в Турцию

Украинский артист Виктор Павлик вместе с женой и сыном отправился в первую поездку за границу. Екатерина Репьяхова рассказала, как малыш пережил полет. По ее словам, он все рассматривал, а потому не хотел спать.

Жена украинского музыканта Виктора Павлика путешествовала с новорожденным сыном только на автомобиле, когда ездила по Западной Украине. Опыта путешествий в самолете с малышом Екатерина Репьяхова не имела, поэтому немного волновалась.

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Как прошел первый перелет сына Виктора Павлика

Перелет длился примерно 3 часа. За это время, по словам жены Виктора Павлика, Михайлик почти не спал. Блогер все время старалась играть с малышом, а также носила его на руках. В то же время она добавила, что его ничего не беспокоило.

Дети до года спят в самолете – это не про нас. Миша не спал, практически. Не игрался, не сидел,

– поделилась Катерина.



Как прошел первый перелет сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз



Как прошел первый перелет сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз

Екатерина Репьяхова также показала, как выглядели их места в самолете. "Я не знаю, каким чудом, но нам повезло, что третье место было свободным", – заметила девушка.



Как прошел первый перелет сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз

За время перелета Миша не хотел есть. По словам звездной жены, он за всем наблюдал и интересовался. Из-за такого количества впечатлений и эмоций мальчик был очень возбужден. Но в последние 20 минут, когда самолет уже садился, сын Виктора Павлика заснул.



Как прошел первый перелет сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз

Похожий опыт недавно получили супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова. Вместе с 2-месячным сыном они отправились в Париж. Пара поделилась, что это короткое путешествие укрепило их отношения.