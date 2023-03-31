Жена Виктора Павлика честно призналась, тяжело ли ей с мужем из-за 28-летней разницы в возрасте
Источник:Екатерина Репяхова
Супруги Виктора Павлика и Екатерины Репяховой часто критиковали из-за большой разницы в возрасте. Блогерша призналась, мешает ли это строить хорошую семью.
Между музыкантом Виктором Павликом и его женой-блогеркой – 28 лет разницы. Это заинтересовало фанов Екатерины Репяховой, поэтому она ответила на вопросы в инстаграм-сториз.
Смотрите также Подал на меня в суд, – жена Виктора Павлика со слезами на глазах рассказала о родном папе
Мешает ли паре разница в возрасте
Жена Виктора Павлика ответила, что разница в возрасте не мешает строить счастливый брак. Главное, что он и она нашли своего человека.
Не тяжело. Найти своего человека – большое счастье. Я счастлива со своим мужем. У нас нет вопросов в жизни, где бы мешала наша разница в возрасте,
– поделилась Катя.
Катя Репьяхова о браке с Павликом / Фото с инстаграм-сториз
Блогерша также ответила, что планирует празднование свадьбы. Он состоится уже после победы.
Катя Репяхова о браке с Павликом / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились 29 мая 2020 года. В то время планировалось и громкое празднование, но из-за пандемии коронавируса свадьбу пришлось отменить.
- В июне 2021 года в семье произошло пополнение – у них родился сын Михаил. Екатерина планировала отпраздновать свадьбу уже в ноябре, но их планы так и не удалось реализовать.