Жена Виктора Павлика честно призналась, тяжело ли ей с мужем из-за 28-летней разницы в возрасте

Супруги Виктора Павлика и Екатерины Репяховой часто критиковали из-за большой разницы в возрасте. Блогерша призналась, мешает ли это строить хорошую семью.

Между музыкантом Виктором Павликом и его женой-блогеркой – 28 лет разницы. Это заинтересовало фанов Екатерины Репяховой, поэтому она ответила на вопросы в инстаграм-сториз.

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Мешает ли паре разница в возрасте

Жена Виктора Павлика ответила, что разница в возрасте не мешает строить счастливый брак. Главное, что он и она нашли своего человека.

Не тяжело. Найти своего человека – большое счастье. Я счастлива со своим мужем. У нас нет вопросов в жизни, где бы мешала наша разница в возрасте,

– поделилась Катя.



Катя Репьяхова о браке с Павликом / Фото с инстаграм-сториз

Блогерша также ответила, что планирует празднование свадьбы. Он состоится уже после победы.



Катя Репяхова о браке с Павликом / Фото с инстаграм-сториз