Жена Виктора Павлика призналась, что заболела накануне родов

Украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова в течение считанных дней станут родителями. Но будущая мамочка поделилась, что накануне родов заболела. Сейчас ее самочувствие улучшилось.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика опубликовала новое сообщение на личной странице в инстаграме. Она рассказала, как столкнулась с неожиданной болезнью на предпоследней неделе беременности.

К слову Жена Виктора Павлика показала беременный живот в облегающем платье: фото

Жена Виктора Павлика заболела

Екатерина Репяхова призналась, что заболела простудой на 39 неделе беременности. Она поделилась, что совсем не ожидала этого на столь позднем сроке.

Скажу честно, к 39 неделе я думала, что вот-вот рожу, и как-то расслабилась в отношении своего здоровья. Сейчас четко понимаю, где и когда я простудилась,

– написала жена артиста.

Екатерина объяснила, что однажды оделась не по погоде и замерзла. Поскольку организм отдает много энергии малышу, иммунитет девушки не справился с простудой.

Сегодня ровно 40 недель. Я чувствую себя уже хорошо. А вам хочу сказать: берегите себя на любом сроке. Не допускайте моих ошибок. Хотя понимаю, что иногда не все зависит только от нашей бдительности,

– подытожила будущая мамочка.

Отметим, что первый ребенок Екатерины Репяховой и четвертый Виктора Павлика совсем скоро должен появиться на свет. Согласно онлайн-калькулятору, малыш должен родиться 12 июня, а по данным врачей роды состоятся в день рождения самой Екатерины – 13 июня.

Будущие родители уже готовы к появлению Михайлика – так они планируют назвать мальчика. Екатерина Репяхова показала, как обустроила комнату для сына. Стены и мебель выполнены в светлых и нежных тонах.