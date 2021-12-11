Жена Виктора Павлика позировала в новогодней фотосессии: фото нежного образа

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова накануне новогодних праздников позировала в очень атмосферной фотосессии, для которой выбрала нежный образ.

Екатерина Репьяхова активно развивает личный блог, поэтому на ее странице часто появляется разный контент. Конечно, девушка не могла обойти вниманием тематику новогодних праздников.

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Нежный образ Екатерины Репьяховой

Жена музыканта арендовала студию с праздничными декорациями. На фотографиях она изображена, позируя на диване. Катерина надела черные брюки и белую рубашку с элегантным воротничком.

Обычно Репьяхова просто укладывает волосы, а на этот раз она решила собрать их в прическу сзади. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и блеском в глазах. В общем образ Екатерины получился очень нежным и женственным.

Екатерина Репьяхова в новогодней фотосессии / Фото из инстаграма Репьяховой

Екатерина Репьяхова в новогодней фотосессии / Фото из инстаграма Репьяховой

Екатерина Репьяхова в новогодней фотосессии / Фото из инстаграма Репьяховой

Текст публикации Екатерины Репьяховой:

Накануне самого волшебного периода в году. У меня, как никогда, новогоднее настроение. Наверное потому, что следующий год я впервые буду встречать в роли мамы. Когда хочется делиться всем самым лучшим, что у тебя есть и показывать лучшее, что есть в этом мире.

Никогда не забуду, как мы с мамой в детстве с начала декабря бы начинали покупать подарки родным, а потом встречали Новый год всей семьей с елкой, заваленной подарками, обменивались ими.

Хочется пронести это тепло и дружескую атмосферу сквозь годы, передать своим детям и внукам.