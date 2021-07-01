Жена Виктора Павлика показала, как кормит грудью новорожденного сына

Жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась новым фото своего сына. Она показала, как кормит малыша грудью.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика довольно активна в социальных сетях. Она почти ежедневно публикует инстаграм-сторис и показывает подписчикам, как проходят ее будни или выходные.

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Екатерина Репяхова показала, как кормит сына

На днях жена музыканта поделилась новым кадром. Екатерина сидела в автомобиле и кормила новорожденного Михаила грудью. Для удобства она выбрала специальный наряд, в котором удобно кормить малыша.

Также Репяхова рассказала, что сын ест довольно медленно – до 2 часов. Это немного обеспокоило звездную жену, поэтому она спросила совета у поклонников. Но фолловеры убедили Екатерину, что процесс грудного вскармливания может и в самом деле занимать определенное время. Так новорожденные чувствуют мать.



Екатерина Репяхова кормит сына грудью / Фото из инстаграм-сторис

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