Жена Виктора Павлика поделилась редким детским фото певца

Известный украинский певец Виктор Павлик крайне редко демонстрирует фото из домашнего архива. Но его жена Екатерина Репьяхова все-таки показала его детскую фотографию.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова активно развивает свой инстаграм-блог. На днях она общалась с поклонниками в сторис.

Смотрите также Жена Павлика показала, как занимается спортом на отдыхе в Трускавце

Детское фото Виктора Павлика

Многих поклонников супружеской четы музыканта и его концертного директора интересует, покажет ли пара лицо своего 2-месячного сына. Екатерина Репьяхова ответила, что, возможно, сделает это во время их поездки в Турцию.

Также жена Виктора Павлика призналась, что малыш сильно похож на своего отца, когда тот был еще ребенком. Она показала фотографию артиста.

Перед камерой Виктор смешно позировал в вязаном костюме и шапке. Такое редкое фото вызвало восторг у фанатов.



Виктор Павлик в детстве / Фото из инстаграм-сторис

Что известно о детстве Виктора Павлика