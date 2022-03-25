Жена Виктора Павлика с маленьким сыном покинула Украину: где они остановятся

Блогер и концертный директор Виктора Павлика – Екатерина некоторое время находилась с маленьким сыном Михаилом на западе Украины, а сейчас отправилась в Венгрию. Затем они будут добираться в Германию.

За границей, в Германии, Екатерина имеет родственников, которые смогут принять ее на время. В последние дни девушка с 9-месячным сыном находились в западном регионе, а сегодня, 25 марта, решились поехать с бабушкой мальчика за границу. Туда их провел певец Виктор Павлик.

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Сам 56-летний мужчина остался в Украине. Он планирует ездить по разным городам, чтобы поднимать дух украинцев во время войны.

Виктор Франкович будет провожать нас на границу. А потом он поедет разными огородами со своей миссией — будет петь и поддерживать людей, которые в этом нуждаются и нуждаются в психологической поддержке,

– говорила Екатерина.



Екатерина Репьяхова уехала за границу / Фото с инстаграм-сторис девушки



Жена Павлика будет жить с сыном в Германии / Фото с инстаграм-сторис девушки

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