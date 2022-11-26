Жена и сын Виталия Кима вернулись в Николаев: трогательное видео встречи

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что его жена и сын вернулись в Николаев. Политик встретил семью на вокзале с цветами.

Глава Николаевской ОВА поделился радостной новостью с подписчиками. Его жена Юлия и младший сын Руслан приехали домой.

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Жена Виталия Кима вернулась в Николаев

Виталий Ким встречал жену и сына на вокзале в Николаеве. Он приготовил плакат с надписью Юля, welcome home, а также вручил любимый букет белых цветов.

"Теперь дома", – прокомментировал политик видео.

Жена Кима вернулась в Николаев: видео

Виталий Ким и его жена Юля воспитывают еще двух дочерей – Евгению и Александру, которых не было на общих кадрах. Так что неизвестно, вернулись ли они в родной Николаев.

Глава Николаевской ОВА также опубликовал трогательное совместное фото.



Виталий Ким с женой и сыном / Фото из инстаграма Виталия Кима

В комментариях под милыми кадрами поклонники засыпают комплиментами сына и супругу Виталия Кима. Украинцы надеются, что все семьи скоро воссоединятся.

"Жена хороша очень, но кто обратил внимание на малыша? Он же копия папы";

"Счастья и семейного благополучия";

"Трогательно… Счастье вам, мира, семейного благополучия в родной свободной Украине";

"Пусть в Николаеве станет тихо и уютно!!! Пусть встретятся все родные! Так хочется домой";

"Виталиевич – папочная копия";

"Какая у вас хорошая жена".