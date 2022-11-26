Жена и сын Виталия Кима вернулись в Николаев: трогательное видео встречи
Источник:Виталий Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что его жена и сын вернулись в Николаев. Политик встретил семью на вокзале с цветами.
Глава Николаевской ОВА поделился радостной новостью с подписчиками. Его жена Юлия и младший сын Руслан приехали домой.
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Жена Виталия Кима вернулась в Николаев
Виталий Ким встречал жену и сына на вокзале в Николаеве. Он приготовил плакат с надписью Юля, welcome home, а также вручил любимый букет белых цветов.
"Теперь дома", – прокомментировал политик видео.
Жена Кима вернулась в Николаев: видео
Виталий Ким и его жена Юля воспитывают еще двух дочерей – Евгению и Александру, которых не было на общих кадрах. Так что неизвестно, вернулись ли они в родной Николаев.
Глава Николаевской ОВА также опубликовал трогательное совместное фото.
Виталий Ким с женой и сыном / Фото из инстаграма Виталия Кима
В комментариях под милыми кадрами поклонники засыпают комплиментами сына и супругу Виталия Кима. Украинцы надеются, что все семьи скоро воссоединятся.
- "Жена хороша очень, но кто обратил внимание на малыша? Он же копия папы";
- "Счастья и семейного благополучия";
- "Трогательно… Счастье вам, мира, семейного благополучия в родной свободной Украине";
- "Пусть в Николаеве станет тихо и уютно!!! Пусть встретятся все родные! Так хочется домой";
- "Виталиевич – папочная копия";
- "Какая у вас хорошая жена".