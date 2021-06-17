Терпела сколько могла, – жена Павлика рассказала, почему после родов легла под капельницу

Молодая роженица и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына 15 июня ночью. Но уже на следующий день вечером ей стало хуже. Звездная мамочка поделилась, что у нее обострился цистит, поэтому ей нужны были лекарства.

Екатерина Репяхова около восьми лет имеет проблемы с циститом, а после родов ее состояние из-за этого лишь ухудшилось.

К слову Стало хуже, – жена Виктора Павлика оказалась под капельницей после родов

Мне уже легче, можно сказать даже все хорошо. Мне ставили капельницу. Дело в том, что у меня обострился цистит, именно сегодня почему-то. Я терпела сколько могла, но потом сказала, что сдаюсь, делайте со мной,

– поделилась Катерина.



Екатерина Репяхова в роддоме / Фото из инстаграм-сторис блогера

Уже сегодня, 17 июня, она рассказала, что чувствует себя очень хорошо и наслаждается моментами материнства в роддоме. Она кормит малыша грудью и сама ест тоже. В шутку она добавила, что не знает, как без всей помощи в клинике будет сама справляться дома.

Что известно о родах жены Виктора Павлика