Жена Павлика призналась, что дети мужа не навещали младшего брата

Украинский музыкант Виктор Павлик рассказывал, что его старшая дочь и сын положительно отреагировали на появление младшего брата. Несмотря на это, по словам Екатерины Репяховой, они так и не познакомились с Михаилом.

Жена Виктора Павлика активно ведет инстаграм-блог. На днях она пообщалась с поклонниками в инстаграм-сторис и ответила на вопросы фанов.

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Дети Павлика не познакомились с братом

Одна из поклонниц спросила у Екатерины Репяховой, посещали ли старшие дети Виктора Павлика младшего брата. На что звездная жена ответила, что нет.

Спросите: почему? Не знаю,

– призналась жена музыканта.



Екатерина Репяхова ответила на вопросы фанов / Фото из инстаграм-сторис

Екатерина Репяхова добавила, что может ответить только за своих родственников. "Они у меня самые лучшие", – написала девушка.

В сторис жена Виктора Павлика поделилась трогательным фото. На нем сестра Екатерины, приехавшая из Израиля с тремя детьми, обнимает Михаила.



Сестра Репяховой с племянником и дочками / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что Виктор Павлик рассказывал, что его старший сын и дочь хорошо отреагировали на появление младшего сына. "Они поздравили и порадовались за меня. Сын и дочь уже взрослые, сами родители, все понимают. Родной братец по возрасту им как сын. И Павлу моему, ангелу, Царствие Небесное, тоже был бы братцем", – делился артист.

К тому же Александр Павлик сразу после рождения Михаила поздравил отца в социальных сетях. Он опубликовал фото отца с женой и новорожденным малышом и написал: "Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам".