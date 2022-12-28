Певица Инна Воронова 2 недели назад рассказывала подписчикам, что хочет развода с мужчиной, которого заключили в тюрьму на 5 лет за сбыт кокаина в ночных клубах. Но сейчас она оправдалась за свои слова, а видео с грубыми фразами удалила из сети.

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"Поругались, помирились, все, как у людей! Больше комментировать не буду", – написала Воронова и добавила смайл в виде сердца.



Инна Воронова теперь не хочет развода / Фото с инстаграм-сторис

Также она показала фото бокса, который сложила ему как передачу в тюрьму. Там было много сладостей, среди которых "Киндеры" и жвачки Love is.



Воронова отправила посылку для мужчины / Фото с инстаграмм-сторис

Что известно о скандале

Инна Воронова несколько недель назад объявила, что хочет развода с Юрием Чернецким, потому что он вроде бы просил у нее то, что не должна делать женщина и мать ради него. А также потому, что он бросил их на произвол судьбы и теперь она сама должна кормить их детей. Тогда она говорила, что Вселенная за них решила, что их пути разошлись.

К этому моменту я полагала, что это мой муж. Вы видели, как мы подходили друг другу. Но он избрал свой путь. За нас решила жизнь, Вселенная меня от чего-то спасла. Я видела у Юры огромный потенциал и хотела показать ему другой путь. Я очень творческая, я не потребитель. Он потрясающий мужчина, просто сбившийся с пути, немного запутался. Он меня делал очень счастливым,

– говорила Инна.

Многие подписчики шутили, что женщина вдруг захотела развод, потому что больше не за что жить. Но, похоже, ситуация наладилась и она готова ждать его 5 лет из-за решетки.

25 августа Юрий Чернецкий был задержан в Киеве по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Тогда же Инна Воронова объявила в инстаграмме сбор денег на залог в размере 4 миллионов гривен, что возмутило украинцев в разгар войны. Чем завершилась эта история со сбором – неизвестно. Однако в декабре наркодилера приговорили к 5 лет лишения свободы.