Инна Мирошниченко рассказала о редком пороке приемного сына, из-за которого его оперировали

Жена Тимура Мирошниченко призналась, что многие врачи не знают о редком пороке, с которым родился ее приемный сын. Она рассказала, с чем пришлось столкнуться.

Инна Мирошниченко сообщила, что у Марселя редкий недостаток – гастрошизис. Она прочла немало научной литературы, чтобы понять это лучше.

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Инна Мирошниченко о редком пороке сына

Встречается этот недостаток крайне редко. Один случай на 10 – 30 тысяч беременностей. Поняла почему все отказались от него. Наверное, тоже не разбирались. Это только мы такие: "Ребенок есть? Берем. Потом будем разбираться",

– поделилась жена шоумена.



Инна Мирошниченко о сыне / Фото с инстаграм-сториз

Марсель перенес операцию в первые дни после рождения. В связи с этим Инна выразила благодарность тем врачам и работникам медучреждения, которые спасли малыша. Ведь и они могли знать о недостатках только из научных журналов.

"Врачи, спасавшие Марселя, с высокой вероятностью тоже встречали такой недостаток только в научной литературе. Но сделали все лучше и бесплатно (несмотря на дорогие реанимационные мероприятия). Хочу найти всех врачей, медбратов, медсестер, весь персонал, которому мы обязаны жизнью сына, и обнять крепко-крепко".



Инна Мирошниченко о сыне / Фото с инстаграм-сториз

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