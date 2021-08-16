Жена Макса Михайлюка вспомнила эмоции после того, как узнала о беременности

Герой "Холостяка" Максим Михайлюк и его жена Даша Хлыстун не планировали становиться родителями. Поэтому модель была взволнованной после того, как узнала, что забеременеет. Она призналась, что испытывала страх.

Жена "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлыстун решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз. Поклонники спрашивали модель о беременности и ее отношениях с мужем.

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Что чувствовала Даша Хлыстун после того, как узнала о беременности

Один из подписчиков поинтересовался, была ли у модели мысль не рожать ребенка. Даша рассказала, что осознала факт, что станет мамой, через неделю после того, как узнала об этом. Беременность взволновала любимую "Холостяка".

Был страх, через неделю после того, как мне пришло осознание, что я беременна. Но нет, я хотела этого ребенка и хотела именно от Макса. Просто немного боялась, что мы с ним не так долго вместе, а общий ребенок – это очень серьезный шаг. Сейчас понимаю, что волновалась зря,

– призналась Даша Хлыстун.



Даша Хлыстун отвечает на вопросы от подписчиков / Фото из инстаграм-сториз

Следующий вопрос касался того, боялась ли Даша Хлыстун рассказать Максу о беременности. Модель заметила, что она просто волновалась, ведь не знала, как любимый отреагирует.

Добавим, Даша Хлыстун рассказывала, что планировала снять реакцию Михайлюка на видео. Но в тот вечер мужчина пригласил ее на ужин и девушка разволновалась. Герой "Холостяка" сразу все понял и спросил любимую, беременна ли она. Его глаза светились от радости.



Даша Хлыстун отвечает на вопросы от подписчиков / Фото из инстаграм-сториз

Как начались отношения Даши Хлыстун и Максима Михайлюка