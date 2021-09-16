Жена Макса Михайлюка из "Холостяка" показала фото с семейного путешествия в Черногорию
Источник:инстаграм Даши Хлистун
На днях герой "Холостяка" Максим Михайлюк с женой и дочерью полетел в Черногорию. Это первое путешествие супругов с четырехмесячной Арианой. Модель Даша Хлистун обнародовала новые кадры из семейной поездки.
Звездная семья остановилась в 5-звездочном отеле, что в Порто Монтенегро. Вместе с ними – большая съемочная группа, ведь пока Максим Михайлюк с дочкой наслаждаются отпуском, Даша Хлистун работает.
К теме "Холостяк" Макс Михайлюк с женой и дочерью полетел в Черногорию
Сейчас модель не рассекречивает ни какие детали съемки, однако, похоже, она работает над большим проектом, ведь с четырехмесячной Арианой все время сидит отец. Несмотря на бешеный ритм молодая мама находит время для купаний в море с дочкой и романтических ужинов с мужем.
Мы обязательно вернемся в Черногорию. Наше первое мини-путешествие семьей,
– подписала Даша Хлистун.
Новые семейные фото Макса Михайлюка из Черногории
"Холостяк" Михайлюк с женой и дочерью в Черногории / Фото из инстаграма Даши Хлистун
Жена "Холостяка" Михайлюка с дочкой в Черногории / Фото из инстаграма Даши Хлистун
"Холостяк" Михайлюк с женой и дочерью в Черногории / Фото из инстаграма Даши Хлистун
"Холостяк" Михайлюк с женой и дочерью в Черногории / Фото из инстаграма Даши ХлистунК слову, пара с 9 сезона "Холостяка" Даша Квиткова и Никита Добрынин также отправились в первое путешествие с маленьким сыном. Семейный отпуск в Турции стоил супругам 225 тысяч гривен!