Жена Григория Решетника украсила дом к праздникам: семейное фото с сыновьями
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Все больше украинских звезд готовятся к новогодним и рождественским праздникам и украшают дома. Жена ведущего Григория Решетника также создала праздничную атмосферу в доме и показала семейные фото.
Жена и директор Григория Решетника Кристина опубликовала новые яркие фото на личной странице в инстаграме. Она показала семейные фото на фоне рождественских украшений.
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Кристина Решетник украсила дом и показала семейные фото
Жена известного телеведущего уже создала в доме предновогоднюю атмосферу. На фоне фото видна большая светлая елка, сверкающая золотистыми огнями, а также серебристыми, белыми и синими шариками. Под елку Решетник поставила несколько подарочков, а еще украсила комнату другими рождественскими декорациями.
На таком праздничном фоне Кристина Решетник позировала вместе с тремя сыновьями, одетыми в яркие свитера с праздничной тематикой. Самая звездная жена и мамочка позировала в черных джинсах и белом свитере с изображением мишки.
Такое платье она соединила с белыми кроссовками. Кристина Решетник распустила волосы, а на лице сделала лёгкий макияж.
Ну все, предпраздничный период официально у меня стартовал. Боже, как же я люблю этот запах мандарина, украшение елки, смех детей, встреча с родными за одним столом и выбор подарков к праздникам! Даже снег по колено люблю, потому что без него ощущение праздника – совсем не то,
– поделилась женщина.
Кристина Решетник украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма Кристины Решетник
В комментариях под сообщением жену Григория Решетника засыпали комплиментами:
- "Вы очень красивая";
- "Вы очень хорошая семья";
- "Вы все очень круты. Ваня мегакрут";
- "Какая вы красотка. И детки просто невероятны";
- "Фотки бомбезные";
- "Вы все невероятные";
- "Кристина, у вас такие замечательные дети, и вы потрясающая".