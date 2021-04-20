Кристина Решетник часто публикует в сети фотографии, на которых показывает различные варианты стильных образов. Она удачно умеет подчеркнуть прелести своей фигуры и постоянно демонстрирует безупречный внешний вид.
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Стильный look Кристины Решетник
Для прогулки по городу любимая Григория Решетника выбрала черные классические брюки, бежевый топ и удлиненный пиджак зеленого трендового цвета от украинского бренда Mon petit Chaton atelie. Такой наряд соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.
Среди аксессуаров классический look Кристины дополняли часы, минималистичная подвеска и серьги. Волосы девушка собрала в плетение, а на лице сделала нежный макияж в натуральных оттенках. Кристина, как всегда, улыбалась и очаровывала поклонников.
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В комментариях подписчики оставляют комплименты в адрес Кристины. За ее страницей следят 233 тысячи пользователей сети, поэтому ни одна публикация не остается без внимания.
- "Невероятная!"
- "Какая вы солнечная! Красавица! Видно, что зеленый цвет вам очень идет! Видно, что вы позитивный человек!"
- "Королева!"
- "Шикарная!"
- "Волшебная, стильная и фантастически красивая!"