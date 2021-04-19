Лилия Ребрик продолжает показывать поклонницам варианты весенних аутфитов. Знаменитость часто публикует в своем инстаграме фото со съемочной площадки утренней программы.

Смотрите также Катя Осадчая ошеломила ярким образом в желтом платье: фото из полуфинала "Голоса страны"

Новый look Лилии Ребрик

Для понедельничного эфира ведущая выбрала нежный наряд. Лилия предстала перед камерой в розовом костюме, который состоял из классических брюк и пиджака. Талию звезда подчеркнула с помощью широкого пояса в тон.

Легкую весеннюю одежду Ребрик соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж. Довершила look длинными серьгами.



Нежный look Лилии Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

За страницей Лилии следят 709 тысяч пользователей сети, которые не оставляют без внимания ни одну публикацию. В комментариях поклонники ведущей высказывают комплименты в ее адрес.