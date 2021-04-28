Кристина Решетник является одной из самых популярных жен в украинском шоу-бизнесе. Для многих она являет собой пример любящей женщины и заботливой матери. Поэтому к публикациям Кристины на личной странице в инстаграме всегда приковано особое внимание.
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Кристина Решетник в купальнике на Мальдивах
Звезда опубликовала снимок, сделанный на белом песочке на фоне бескрайнего моря и океана. Кристина предстала перед камерой в золотистом блестящем купальнике, состоящем из трусиков, которые обтягивающих упругие ягодицы, и бюстгальтера, который подчеркнул пышный бюст.
Волосы знаменитая мама аккуратно уложила и унесла в сторону. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Решетник мило улыбалась и ловила солнечные лучики.
Кристина Решетник в салатовом бикини на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник
В комментариях подписчики в очередной раз оставляют в адрес многодетной мамы много приятных слов.
- "А это вообще законно иметь такую фигуру с тремя детьми?"
- "Кристина, вы роскошная девушка, мама, жена!"
- "Великолепная форма! Хороший пример для других женщин".
- "Как вам удается сохранять такую фигуру после трех родов?"
- "Шикарная!"