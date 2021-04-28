Кристина Решетник является одной из самых популярных жен в украинском шоу-бизнесе. Для многих она являет собой пример любящей женщины и заботливой матери. Поэтому к публикациям Кристины на личной странице в инстаграме всегда приковано особое внимание.

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Кристина Решетник в купальнике на Мальдивах

Звезда опубликовала снимок, сделанный на белом песочке на фоне бескрайнего моря и океана. Кристина предстала перед камерой в золотистом блестящем купальнике, состоящем из трусиков, которые обтягивающих упругие ягодицы, и бюстгальтера, который подчеркнул пышный бюст.

Волосы знаменитая мама аккуратно уложила и унесла в сторону. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Решетник мило улыбалась и ловила солнечные лучики.



Кристина Решетник в салатовом бикини на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В комментариях подписчики в очередной раз оставляют в адрес многодетной мамы много приятных слов.