Жена Григория Решетника поразила роскошной фигурой в бикини: фото
Жена популярного телеведущего Григория Решетника – Кристина поразила откровенностью. Женщина предстала перед камерой в соблазнительном темно-синем бикини и показала безупречную фигуру после родов.
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Кристина Решетник 3 месяца назад в третий раз стала мамой. Теперь звездная жена публикует фотографии, где показывает роскошную фигуру.
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Кристина опубликовала фото из раздевалки. Вероятно, она пришла на плавание и сделала несколько кадров перед тренировкой.
Соблазнительные фото Кристины Решетник
Знаменитость предстала перед камерой в темно-синем сплошном купальнике с тонкими белыми полосками на талии. Наряд подчеркнул пышный бюст женщины и ее длинные ноги.
Волосы Решетник уложила ровно и забрала набок. На лицо она не наносила косметику. Довершила look минималистичными серьгами и подвесками. Как всегда, Кристина мило улыбалась.
"Я за природную красоту, а вы?", – спросила в публикации знаменитость.
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В комментариях подписчицы Кристины соглашаются с ее мнением относительно натуральной красоты и оставляют в ее адрес много приятных слов.
- Восхищают вами! Ежедневно вдохновляете и мотивируете!
- Я тоже за натуральность!
- Красивая!
- Мама трех сыночков, а фигура невероятная! Вы великолепная!
- Естественность! Очень красивая!
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