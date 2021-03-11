Жена популярного телеведущего Григория Решетника – Кристина поразила откровенностью. Женщина предстала перед камерой в соблазнительном темно-синем бикини и показала безупречную фигуру после родов.

Кристина Решетник 3 месяца назад в третий раз стала мамой. Теперь звездная жена публикует фотографии, где показывает роскошную фигуру.

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Кристина опубликовала фото из раздевалки. Вероятно, она пришла на плавание и сделала несколько кадров перед тренировкой.

Соблазнительные фото Кристины Решетник

Знаменитость предстала перед камерой в темно-синем сплошном купальнике с тонкими белыми полосками на талии. Наряд подчеркнул пышный бюст женщины и ее длинные ноги.

Волосы Решетник уложила ровно и забрала набок. На лицо она не наносила косметику. Довершила look минималистичными серьгами и подвесками. Как всегда, Кристина мило улыбалась.

"Я за природную красоту, а вы?", – спросила в публикации знаменитость.

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В комментариях подписчицы Кристины соглашаются с ее мнением относительно натуральной красоты и оставляют в ее адрес много приятных слов.