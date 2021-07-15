Жена Григория Решетника поразила эффектным образом: фото с прогулки по Одессе
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и самым младшим сыном отдыхают в Одессе. Девушка показала стильный образ на прогулке по городу и захватила сеть.
Звездная семья Григория и Кристины Решетник решила устроить короткий отпуск в Украине. Они отправились в Одессу, где проводят время с самым младшим сыном. Жена известного телеведущего кичится невероятными образами на улицах города.
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Образ Кристины Решетник
Жена Григория Решетника позировала перед камерой во время прогулки по Одессе. Для этого она выбрала стильный повседневный аутфит, который может подойти любой моднице.
Кристина предстала в голубом мини-платье с синим принтом, которое плавно расширялась от груди к низу. Ведущая поставила руки на талию, чем подчеркнула стройную фигуру. Она соединила наряд с белоснежными кедами.
Решетник дополнила трендовый look массивным браслетом на руке и лаконичными серьгами-камнями. Она собрала волосы в элегантный пучок и подчеркнула черты лица нежным макияжем.
Стильные летние образы жены Решетника
- Кристина покорила элегантным аутфитом в ярком желтом платье с пикантным вырезом;
- Жена шоумена выбрала белую футболку и твидовые шорты для прогулки по Киеву;
- Звездная возлюбленная продемонстрировала стильный летний образ в полосатом топе и минишортах.