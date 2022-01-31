Жена Григория Решетника покорила вечерним образом в платье GASANOVA

На выходных Григорий Решетник летал во Львов с женой Кристиной. Вместе они посетили светское мероприятие, на которое многодетная мамочка надела эффектное платье от именитого украинского бренда GASANOVA.

Звездная супружеская пара Решетников оставила сыновей на бабушку и полетела во Львов. Вместо романтической прогулки по старинным улицам они совершили светский выход: он – в нарядном костюме, она – в обольстительном вечернем платье.

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Образ Кристины Решетник в платье GASANOVA

На вечеринке Кристина Решетник красовалась в платье с обнаженными талией и спиной. Это черная атласная юбка фасона "рыбка" и ярко-розовый топ с очень объемными рукавами. Они соединены между собой золотистой пряжкой с логотипом бренда GASANOVA.

Интересно, что такого платья нет в коллекции Эльвиры Гасановой. Похоже, дизайнер шила ее эксклюзивно для жены Григория Решетника. Она же дополнила ее черными туфлями-лодочками и клатчем вишневого цвета.

Мама троих сыновей,

– гордо подписала Кристина Решетник.

Кристина Решетник в платье бренда GASANOVA / Фото из инстаграма блогерши

Григорий Решетник и Кристина в платье GASANOVA / Фото из инстаграма блогерши