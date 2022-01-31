Жена Григория Решетника похвасталась повседневным образом в мини-платье и пуховике

Жена украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина поделилась новым фото. Она показала стильный повседневный образ, который красиво подчеркнул фигуру.

Кристина Решетник не только звездная жена, но и многодетная мама. Большинство свободного времени она уделяет трем сыновьям, однако в повседневной суете не забывает о себе и всегда выглядит безупречно.

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Повседневный look Кристины Решетник

На личной странице в инстаграме, за которой следят 257 тысяч пользователей сети, Кристина часто публикует фото, где демонстрирует свои образы. В воскресенье она выложила фотографию, на которой изображена в короткой черной юбке и стильном укороченном пуховике серого цвета. Такой аутфит знаменитость соединила с длинными черными сапогами на низкой подошве.

Волосы Решетник уложила ровно, а на лице сделала макияж с нюдовым блеском на губах, которым подчеркнула натуральную красоту. Среди аксессуаров звездная жена выбрала маленькую черную сумочку через плечо.



Повседневный look Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Поклонники Кристины не смогли оставить ее публикацию без внимания.