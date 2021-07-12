Не смогла сдержать слез: жена футболиста сборной Англии расплакалась после финала Евро-2020

Сборная Англии проиграла в финале Евро-2020. После матча капитану команды Харри Кейну пришлось утешать свою жену Кати Гудленд, которая не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Трогательные объятия пары растрогали сеть.

11 июля в Лондоне отгремел финал чемпионата Европы по футболу. В решающем поединке сошлись сборные Италии и Англии. Англичане ярко начали игру, забив гол на 2-й минуте матча, однако в итоге так и не смогли остаться победителями. Итальянцы завоевали звание чемпионов.

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Эмоциональная реакция жены Харри Кейна

После матча тысячи английских болельщиков, находившихся на стадионе "Уэмбли", были изрядно расстроены. Впервые с 1966 года сборная Англии попала в финал престижного футбольного турнира, однако так и не смогла занять первое место.

Среди тех, кто поддерживал англичан на трибунах, была жена капитана сборной Англии Кати Гудленд. Она искренне болела за любимого и его коллег и после болезненного поражения не смогла сдержать слез.

Харри Кейн нежно обнимал избранницу и успокаивал ее. Конечно, он был в отчаянии, однако поражение нужно принимать с гордостью.



Харри Кейн с женой / Фото Getty Images

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Харри Кейн с женой / Фото Getty Images