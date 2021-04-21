Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома), которая только развивает свою сольную карьеру, опубликовала на личной странице новый снимок. Она сразу же покорила сеть трендовым аутфитом.

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Образ SLAVIA

Жена Дзидзьо посетила съемки и предстала перед камерой в стильном мини-платье с длинной сеточкой, которое подчеркнуло безупречную фигуру девушки. Сверху Ярослава накинула синий жакет с брошью Chanel.

Наряд артистка совместила с бежевыми замшевыми ботфортами с острым носком на каблуках. SLAVIA дополнила образ небольшой сумкой в ​​тон, а внимание привлекал также красный маникюр.

Ярослава распустила чрезвычайно длинные волосы и уложила их легкими волнами. Она завершила look роскошным макияжем. Звезда подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы красной помадой.



Образ SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

Поклонников поразил новый образ артистки:

"Невероятная красота";

"Божественная";

"Волшебная красавица";

"Какая вы сильная женщина";

"Красотка".

Что написала SLAVIA в посте

Жена Дзидзьо поделилась, что ей часто пишут женщины, которые делятся своими историями, или просят совета. Например, недавно она получила сообщение о том, что делать, когда ты годами не работаешь, сидишь дома и не знаешь, чем заняться. Ярослава Хома решила дать совет по этому поводу.

Мое мнение, как человека, который поборол страх, и нашел силы изменить привычный ход вещей, который меня не устраивал, и не приводил к желаемому результату – Вы уже на правильном пути. Первый шаг это быть честным с собой,

– написала артистка.

"Бывает, человек в настоящее время (а может быть, что и никогда...) не готов даже себе признаться, и убеждает других, что все классно, транслируя успешный успех во всех сферах жизни, а так не бывает... Если ты осознаешь, и признаешься (прежде всего себе), что жизнь пошла не так, как хотелось, тем более готов транслировать это публично, ты уже начал движение навстречу своей мечте". – отметила SLAVIA.

Девушка поделилась, что чтобы найти свое предназначение, нужно вернуться в детство и вспомнить, чем хотел заниматься и кем мечтал стать. По мнению Ярославы, надо реализовать детские желания. Даже если это не перерастет в любимое дело, певица отметила, что гештальты будут закрыты.

Выключай телевизор, интернет, и оставайся в полной тишине, наедине с собственными мыслями. Задай себе вопрос, прислушайся к собственным ощущениям, и внутренний голос поможет найти ответы на все вопросы. Все ответы внутри нас,

– убеждена Хома.

Ярослава подытожила, что видит рост вне зоны комфорта. Именно поэтому она идет в неизвестное и встречается с чем-то новым. По мнению звезды, именно так можно что-то изменить.

Заметим, что Ярослава Хома говорит о выходе из зоны комфорта, который осуществила сама, когда вышла из тени звездного мужа Дзидзьо и начала сольную карьеру как певица SLAVIA. Она сделала это даже несмотря на запрет любимого.