Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома), которая только развивает свою сольную карьеру, опубликовала на личной странице новый снимок. Она сразу же покорила сеть трендовым аутфитом.
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Образ SLAVIA
Жена Дзидзьо посетила съемки и предстала перед камерой в стильном мини-платье с длинной сеточкой, которое подчеркнуло безупречную фигуру девушки. Сверху Ярослава накинула синий жакет с брошью Chanel.
Наряд артистка совместила с бежевыми замшевыми ботфортами с острым носком на каблуках. SLAVIA дополнила образ небольшой сумкой в тон, а внимание привлекал также красный маникюр.
Ярослава распустила чрезвычайно длинные волосы и уложила их легкими волнами. Она завершила look роскошным макияжем. Звезда подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы красной помадой.
Образ SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA
Поклонников поразил новый образ артистки:
- "Невероятная красота";
- "Божественная";
- "Волшебная красавица";
- "Какая вы сильная женщина";
- "Красотка".
Что написала SLAVIA в посте
Жена Дзидзьо поделилась, что ей часто пишут женщины, которые делятся своими историями, или просят совета. Например, недавно она получила сообщение о том, что делать, когда ты годами не работаешь, сидишь дома и не знаешь, чем заняться. Ярослава Хома решила дать совет по этому поводу.
Мое мнение, как человека, который поборол страх, и нашел силы изменить привычный ход вещей, который меня не устраивал, и не приводил к желаемому результату – Вы уже на правильном пути. Первый шаг это быть честным с собой,
– написала артистка.
"Бывает, человек в настоящее время (а может быть, что и никогда...) не готов даже себе признаться, и убеждает других, что все классно, транслируя успешный успех во всех сферах жизни, а так не бывает... Если ты осознаешь, и признаешься (прежде всего себе), что жизнь пошла не так, как хотелось, тем более готов транслировать это публично, ты уже начал движение навстречу своей мечте". – отметила SLAVIA.
Девушка поделилась, что чтобы найти свое предназначение, нужно вернуться в детство и вспомнить, чем хотел заниматься и кем мечтал стать. По мнению Ярославы, надо реализовать детские желания. Даже если это не перерастет в любимое дело, певица отметила, что гештальты будут закрыты.
Выключай телевизор, интернет, и оставайся в полной тишине, наедине с собственными мыслями. Задай себе вопрос, прислушайся к собственным ощущениям, и внутренний голос поможет найти ответы на все вопросы. Все ответы внутри нас,
– убеждена Хома.
Ярослава подытожила, что видит рост вне зоны комфорта. Именно поэтому она идет в неизвестное и встречается с чем-то новым. По мнению звезды, именно так можно что-то изменить.