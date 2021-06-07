Жена Дмитрия Комарова показала изящную фигуру в элегантном платье

Александра Кучеренко сфотографировалась в телевизионной студии в обтягивающем платье цвета электрик.

Обладательница титула "Мисс Украина" чуть ли не ежедневно работает перед камерами, поэтому в ее гардеробе множество элегантных образов – как платьев, так и костюмов. Для очередного появления в кадре жена Дмитрия Комарова выбрала наряд, который фантастически подчеркнул ее изящную фигуру.

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Александра Кучеренко красовалась в платье длины миди с длинными рукавами и пикантным разрезом на груди. Обтягивающий look трендового цвета электрик акцентировал на хрупкой талии ведущей.

Платье она довершила лакированными туфлями-лодочками нюдового цвета. Это идеальное сочетание! Длинные волосы избранница Дмитрия Комарова распустила и элегантно уложила, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем с розовой помадой.



Александра Кучеренко в элегантном платье / Фото из инстаграма ведущей

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