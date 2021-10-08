Жена Дмитрия Комарова показала безупречный осенний образ: фото в красном смокинге

Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками новым фото. Она продемонстрировала образ, который удачно подошел для прохладных осенних дней.

Журналистка и телеведущая Александра Кучеренко чуть ли не каждый день выбирает стильные деловые образы для съемок. Вариантами таких аутфитов жена путешественника Дмитрия Комарова делится на личной странице в инстаграме.

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Образ Александры Кучеренко

Телезвезда позировала перед объективом в стильном красном смокинге. Костюм состоял из брюк прямого кроя и элегантного жакета, подчеркивавшего фигуру. Под комплект Александра надела бежевый топ, а сверху накинула нежно-молочный тренч.

Кучеренко соединила наряд с розовыми туфлями на невысоких каблуках. Деловой look дополнили серьги и тонкая цепочка на шее.

Звездная жена распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала нежный макияж с акцентом на губах.

И пусть ничто сегодня не затмит ваше пятничное настроение,

– пожелала жена Комарова под фото.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Реакция сети

Поклонники телеведущей положительно оценили ее новый образ. Фанаты поделились впечатлениями в комментариях: