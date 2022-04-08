Жена Цимбалюка похвасталась, как через неделю ее мама из Мариуполя заговорила по-украински

Две недели назад мама и бабушка Тины, на которой женат Тарас Цымбалюк, уехали из Мариуполя. Женщины всю жизнь общались на русском, но на Черкащене, у сватов, постепенно переходят на украинский.

Тараса Цымбалюка из "Спіймати Кайдаша" не раз упрекали, что его жена говорит по-русски. Во время войны на украинском в быту заговорила не только Тина, но и ее семья из Мариуполя.

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Жена Цимбалюка об украинском языке

Девушка призналась, что в Корсунь-Шевченковске, где живут родители Тараса, она говорит по-украински, хотя и выросла в русскоязычной семье. Ее бабушке и маме хватило недели, чтобы "вооружиться" украинскими словами, выражениями и шутками.

Моей маме – 54 года, моей бабушке – 77 лет. Всю жизнь они прожили в Мариуполе. Всю жизнь моя семья говорит по-русски… Через неделю после приезда мои родные начали заменять русские слова на украинские и даже шутить на украинском,

– рассказала жена Цымбалюка.

Мама и бабушка Тины Цымбалюк / Фото с инстаграма девушки

На примере своей семьи Тина хотела показать, что жителей восточных областей не нужно заставлять переходить на украинский. По ее мнению, они сами это сделают, если у них будет время на адаптацию и не будут испытывать давления.

"Вывод: если русскоязычного человека поместить в неагрессивную украиноязычную среду, он по собственному желанию будет постепенно переходить на украинский. Не жмите. Не требуйте. Не притесняйте. Дайте время", – призвала Тина.

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Реакция сети на сообщение Тины

"Очень своевременный пост! Мира всем нам и меньше агрессии к русскоязычным людям";

"Все, кто перейдет на украинский язык, внесут свой небольшой вклад в будущее культуры Украины";

"Поддерживаю! Я родилась в Запорожье, очень плохо говорила по-украински. Я сама перешла и через неделю уже не боюсь разговаривать";

"Это сто процентов! Даже в Италии русскоязычная тетя за две недели общения с украиноязычной племянницей начала общаться на украинском".

Полный текст публикации Тины Цымбалюк:

Простое наблюдение по поводу языка. Моей маме 54 года, моей бабушке – 77 лет. Всю жизнь они прожили в Мариуполе. Всю жизнь моя семья говорит по-русски. Слава Богу, им удалось спастись из ада Мариуполя, и сейчас мы вместе находимся у родителей моего мужа.

Семья Тараса общается исключительно на украинском всю жизнь. Конечно, я тоже всегда переходила на украинский в их присутствии. То есть русскоязычные мама и бабушка находятся в окружении четырех украиноязычных людей. Важно то, что через неделю после приезда мои родные начали заменять русские слова на украинские, повторять автоматически выражения за нами и даже шутить на украинском. Это те люди, которые прожили 131 год на двоих среди русскоговорящих людей.

Вывод: если русскоязычного человека поместить в неагрессивную украиноязычную среду, где его никто не будет принуждать что-то делать, дать ему время на адаптацию, быть дружественным с ним – он по собственному желанию будет постепенно переходить на украинский.

Не жмите. Не требуйте. Не притесняйте. Дайте время! Больше всего пострадали именно русскоговорящие территории, люди прошли ад, и продолжают проходить. Они – герои, которые мужественно сражаются за право жить. Им нужна помощь, понимание и время.