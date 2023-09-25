Тереза Доуз, родом из Зимбабве, утверждает, что жена Бориса Джонсона уволила ее на третий рабочий день. Все потому, что она выпила бокал вина у компании бывшего премьера в честь новорожденного сына. Это увидела мать Кэрри Джонсон.

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Жена Джонсона уволила няню из-за бокала вина

Керри Джонсон сообщила няне сына, что вызвала такси, и дала ей 15 минут, чтобы та собралась и покинула их дом. Борис Джонсон оправдал это тем, что у его жены "гормоны" после родов.

"Я была ошеломлена. Я пошла к Борису на кухню. Я сказала: "Извините, если я вас обидела". Он не знал, что делать. Он сказал: "Я не знаю, что сказать, у нее гормоны, она только что родила, это не в моей власти". По моему мнению, все это потому, что я выпила с ним бокал вина, и ей это не понравилось", – рассказала Тереза.

Теперь Тереза хочет подать в суд, чтобы получить несколько тысяч фунтов стерлингов. По ее словам, она заключила с Джонсонами контракт на три месяца, а они оплатили ей всего работу за 6 дней. Няня считает, что имеет право на оплату за весь срок.

Я пробыла там всего три дня и даже не успела подержать ребенка. Лучше бы я никогда не связывалась с ними – это был полный кошмар. Если честно, это было неплохое вино, но оно того не стоит,

– сказала няня.

Джонсон вроде бы сам предложил няне выпить

Тереза заметила, что не должна была общаться с Борисом Джонсоном. Это вроде бы было предусмотрено в агентстве, по которому оно получило работу. В то же время няня возмущена, что ей приходилось оплачивать дорогу и перелеты. Она также призналась, что именно Джонсон был инициатором этого бокала вина.

Это был прекрасный жаркий день, и когда Борис вернулся домой, он вышел на террасу и открыл бутылку вина. Он пригласил меня присоединиться к нему. Он сказал, что был в Зимбабве и говорил о политике, провозглашении независимости и других вещах. Потом мы узнали, что родились с разницей в несколько дней,

– пересказала их разговор Тереза.

Свидетелем этой беседы стала мама Керри – Жозефина. Она будто бы тогда проявляла холод к женщине.

Реакция Джонсонов

Представитель семьи Бориса Джонсона отрицает заявления Весы Доуз. По его словам, женщина хочет нажиться на лживой истории.

"Грустно видеть, как человек, занимающий доверительное положение, злоупотребляет им, создавая абсолютно ложную историю ради финансовой выгоды", – сказал представитель.

Напомним, 5 июля Борис и Керри Джонсон стали родителями. У них родился сын – Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Это третий ребенок для супругов, но восьмой ребенок для бывшего премьер-министра Британии.



Кэрри Джонсон с сыном / Фото из инстаграма Кэрри Джонсон