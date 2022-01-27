"Случайно целуемся": Артур Логай закрутил роман с женой, когда она встречалась с другим

У победителя "Танцев со звездами" красивая история любви с женой Евгенией. Артур Логай влюбился в нее, когда та была в отношениях с другим. Однако после первого случайного поцелуя девушку накрыли чувства.

В среду, 26 января, Артур Логай праздновал пятую годовщину отношений с женой. Утром он подарил ей розовые тюльпаны, а вечером повел в ресторан и театр. И в своем блоге рассказала, как закрутился их роман, переросший в крепкий брак.

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Артур Логай закрутил роман с женой, когда она была с другим

Будущие супруги познакомились в актерской школе более 5 лет назад. Кудрявая брюнетка сразу же понравилась Артуру Логаю, но была неприступна, потому что встречалась с другим. Все четыре месяца обучения между ними были искры и пламя, но первый поцелуй произошел лишь на новогоднем корпоративе.

Мы с А (Артуром – ред. Showbiz 24) дурачимся и как-то случайно целуемся. Уснули мы вместе, но ничего не было,

– вспомнила Евгения.

После той ночи девушка уехала в романтическое путешествие по Японии со своим парнем. Однако все три недели Евгения думала лишь об Артуре Логайе. Ей было "жутко и неловко от своих чувств". Однако следующая встреча лишь доказала, что она по уши влюблена. Так, после одной из репетиций актер остался у любимой, с тех пор они вместе уже пять лет.

Все потом разошлись по домам, А остался. Уже как 5 лет. С годовщиной нас,

– романтично написала Евгения Логай.

Артур Логай с женой Евгенией / Фото из инстаграма блогера

, что до Евгении Артур Логай встречался с руководительницей проекта на шоу "Х-фактор", участником которого он был. Девушка родила ему сына Германа , но после этого пара разбежалась.

Полный текст публикации Евгении Логай:

Как один поцелуй разрушил мою жизнь.

24 декабря, корпоратив в актерской школе, мы празднуем в заведении, все изрядно навеселе и на обнимательном вайбе. Все эти 4 месяца мы с А учимся вместе, между нами искры и пламя, но я не приступна. Потому что в отношениях, и это не правильно!

Наши все танцуют в кругу, мы с А дурачимся и как-то случайно целуемся! Уснули мы вместе, но ничего не было. Утром рано открываю телефон и вижу смс от своего парня: "Малыш, ты проснулась? Через 4 часа тебе нужно быть в аэропорту. До встречи в Японии".

Я посмотрела на спящего А, оделась и тихонько уехала. Путешествовала я 3 недели, все мои мысли, и я сама была не в этих красивых местах и не со своим парнем. Было жутко и неловко от своих чувств, но меня просто разрывало. Все мысли о той ночи и А в голове.

Вернулась я 19 января, и в этот же день у меня была учеба, где мы встретились с А снова. Было одновременно неловко и одновременно сердце выскакивало, увидев его.

Прошло еще несколько дней и настало время очередных домашних заданий в актерской школе, мы с одногруппниками собрались у меня дома и записывали задание до ночи. Все потом разошлись по домам, А остался. Уже как 5 лет. С годовщиной нас.