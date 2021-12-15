Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП

Жена популярного телеведущего Анатолия Анатолича попала в ДТП. В ее автомобиль врезался водитель на Porsche. Увидев, что натворил, мужчина пытался убежать.

Юла попала в ДТП в Киеве, на проспекте Героев Сталинграда. Она ехала за рулем автомобиля мужа, а когда произошло ДТП, то вообще просто стояла, ждала, чтобы развернуться.

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Жена Анатолия Анатолича в ДТП

Ведущий в инстаграм-сториз рассказал, что ремонт у BMW будет дорогой: разбитая фара, бампер, задето крыло.

"Лазерная фара очень дорогая, бампер точно нужно заменять. Машина была как новая, а теперь уже нет", – поделился ведущий.

Анатолий Анатолич о ДТП / скриншоты инстаграм-сториз ведущего

Анатолий Анатолич добавил, что водитель, который врезался в Юлу, вышел из автомобиля, увидел и скрылся. Однако жена запомнила номер авто, быстро позвонила в полицию, и через 20 минут его задержали. Мужчину проверили, не управлял ли он автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обследование показало, что он был трезвым.

Ведущий отметил, если бы водитель был нетрезвым, то вместе с женой рассказывал бы об этом везде, поскольку это самое страшное, что может быть за рулем.