В желтой блузке и юбке: Елена Зеленская в элегантном образе позировала на кухне
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская представила интерактивный урок по питанию. Для съемок она выбрала лаконичный и элегантный образ.
Жена президента Елена Зеленская продолжает работать над питанием и его развитием в Украине. На днях она презентовала интерактивный урок, в котором рассказала о здоровых пищевых привычках.
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Образ Елены Зеленской
Для съемок видео жена президента предстала в элегантном и стильном образе. Она позировала перед камерой в черной юбке прямого покроя, которую соединила с бледно-желтой блузкой на длинный рукав.
Елена Зеленская дополнила образ золотыми серьгами. Волосы она уложила лаконично, распустив и выровняв пряди.
Первая леди завершила look макияжем. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и сделала акцент на губах, накрасив их красной помадой.
Елена Зеленская / Скриншот с видео
Интерактивный урок по здоровому питанию / видео из инстаграма Елены Зеленской
Заметим, что Елена Зеленская часто выбирает яркие наряды для выходов:
- Вместе с Владимиром Зеленским первая леди запустила флешмоб, позировав в оранжевом свитере.
- На официальную встречу со студентами Елена Зеленская надела нежно-желтый свитер и черные брюки.