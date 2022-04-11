Желаю мира, в котором не нужно воевать, – Ксения Мишина чувственно поздравила сына с 10-летием

В понедельник, 11 апреля, день рождения празднует сын актрисы и "Холостячки" Ксении Мишиной. Платону исполняется десять лет. В первый юбилей звездная мамочка пожелала ему мира без войны и любви вместо боли.

Война застала Ксению Мишину в аэропорту "Борисполь", когда они с сыном ждали самолет в Дубае. Платон убегал домой под звуки взрывов, так что не понаслышке знает, как Россия напала на Украину. Так в день рождения актриса пожелала ему жизнь без войны и побеждать себя, а не врагов.

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Ксения Мишина поздравляет сына с 10-летием

Сегодня 47 день нашего общего ада и 3 652 день моего личного рая. Сегодня 10 лет моему сыну Платону. Его жизнь – это то, что все это время держит меня на плаву,

– чувственно заявила Ксения Мишина.

Звездная мамочка призналась, что сейчас как никогда остро чувствует, что смысл ее жизни – Платон. Только он помогает Мишиной унимать боль, ненависть и отчаяние.

В день рождения актриса пожелала сыну закалять мужскую энергию и сильный характер, обладать правом голоса, чувством собственного достоинства, светом в душе, а боль трансформировать в любовь.

"Я желаю тебе жить в таком мире, в котором характер ты сможешь проявлять каждый день, побеждая себя. Побеждая лень, хитрость, невежество, скуку или уныние. Я желаю тебе мир, в котором никому не нужно будет воевать, потому что все будут увлечены идеей создавать и приумножать счастье и свободу", – написала Ксения Мишина.

Ксения Мишина с сыном Платоном: фото

Полный текст публикации Ксении Мишиной:

Сегодня 47 день нашего общего ада и 3652 день моего личного рая. Сегодня 10 лет моему сыну Платону и сегодня в 47 день войны я особенно остро ощущаю то важное, что у нас есть. Все ещё есть.

Наша жизнь. Его жизнь – это то, что все это время держит меня на плаву. Каждый раз, когда меня захлестывает ненависть или отчаяние, боль или борьба, я смотрю на него и мое сердце наполняется нежностью и надеждой. Свет этой надежды очень мал, но я знаю, что если концентрироваться на нем, он будет становится все больше. Это я и хочу пожелать своему сыну.

Сынок, с первой секунды твоей жизни я ощутила твою мужскую энергию, каждый день в твоей жизни ты проявлял это. Твой прекрасный, сильный характер. Я желаю тебе жить в таком мире, в котором характер ты сможешь проявлять каждый день, побеждая себя. Побеждая лень, хитрость, невежество, скуку или уныние. Я желаю тебе мир, в котором никому не нужно будет воевать, потому что все будут увлечены идеей создавать и приумножать счастье и свободу!

Сынок, я желаю тебе и каждому ребёнку в этом мире иметь право голоса, иметь чувство собственного достоинства по праву рождения, иметь свет в душе и человечность. Я верю, что вы, "новые люди", сможете быть лучше, сможете трансформировать ту боль, что жила в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение, чтобы создать из неё любовь!

Сегодня я понимаю, что единственная ценность в жизни – это и есть жизнь и я знаю, что твоё сердце уже сейчас живет с этим законом! Твоё оружие искусство, твоя цель – счастье и свобода твоя и других, ты привнесешь в мир свет, а я тебе помогу!