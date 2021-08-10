Как же мне повезло, – Монатик романтично поздравил любимую с днем рождения
Источник:инстаграм Монатика
Во вторник, 10 августа, жене Монатика Ирине исполняется 35 лет. По случаю дня рождения артист, как и из года в год, посвятил любимой стих. Он красноречиво заявил, что ему с ней очень повезло.
Певец позаботился о том, чтобы день рождения Ирины Демичевой был незабываемым. Он взял паузу между гастролями и полетел с семьей за границу. Монатик с женой и детьми остановились в роскошной вилле с бассейном. Неизвестно, какой презент артист подготовил любимой, однако после полуночи поздравил ее публично.
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В личном профиле с 2,5-миллионной аудиторией Монатик опубликовал видео из-за кулис съемки для глянца L'Officiel, обложку которого он украсил с женой и сыновьями. В подписи к романтическому посту певец оставил "свежее" стихотворение, которое написал любимой.
"Как же мне повезло, ты такая одна, я думаю с трепетом, так осторожно! Ведь даже в беде, даже на дне. Свою половину найти все же можно", – заявил Монатик.
На личной странице в инстаграме Ирина Демичева показала, как ее поздравили сыновья Даниил и Платон. Они нарисовали для мамы открытку, на которой изобразили всю семью. Ребята даже попытались указать возраст именинницы, однако с цифрами у них пока складывается не очень хорошо.
Привет, мои счастливые 35,
– лаконично подписала жена Монатика.
Как жену Монатика поздравили звездные друзья
- Надя Дорофеева: "Боже, как красиво! Ирочка, с днем рождения, прекрасная";
- Владимир Дантес: "Ирочка, с днем рождения! Обожаю тебя, твой юмор и обожаю, когда мы проводим время вместе. С тобой всегда интересно! Обнимаю";
- Леся Никитюк: "С днем рождения! Золотой человечек";
- Юлия Санина: "Ирочка, с днем рождения. Любой счастливым на земле, у тебя есть все для этого";
- Илона Гвоздева: "Дорогая, поздравляю от всей души. Ты замечательная";
- Слава Демин: "Пусть твой внутренний стержень и душевная сила не исчерпывается никогда! С днем рождения";
- Соня Плакидюк: "Ирочка, ты одна из самых невероятных женщин, которых я знаю. Восхищаюсь тобой и вашей с Монатиком семьей! С днем рождения и будь самой обласканной и счастливой".