"Ждем, когда фашизм терпит крах": известная группа Pet Shop Boys отказалась выступать на России

Британская группа Pet Shop Boys отменила концерты в России, которые были запланированы на лето этого года. Музыканты отметили, что дождутся момента, когда фашизм в стране рухнет.

Культурное ограничение страны-агрессора России продолжается. Известная британская группа Pet Shop Boys отказалась от концертов в стране.

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Pet Shop Boys не будут давать концерты в России

У коллектива Pet Shop Boys были запланированные выступления на лето 2022 года. Но из-за военной агрессии музыканты отказались от концертов.

В 2009 году мы начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз посещали Россию и писали песни по русской тематике и влияниям. Сейчас невозможно представить, чтобы мы могли там побывать или выступить,

– рассказали артисты.

Pet Shop Boys отметили, что их туры в Россию могут возобновиться в будущем, но только при определенных условиях.

"Но мы с нетерпением ожидаем того дня, когда фашизм в России терпит крах, криминальные политики предстанут перед правосудием, начнут говорить правду, РФ не будет нападать на соседние страны, и родится новая Россия. Надеюсь, мы еще будем рядом, чтобы увидеть это", – написали музыканты.



Афиша Pet Shop Boys / Фото с инстаграма артистов

Напомним, концерты в России отменили и множество других групп, среди которых победители Евровидения-2022 Måneskin. Рокеры все-таки отправятся в тур, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Концерты Loud Kids смогут услышать не только европейские, но и американские поклонники Måneskin, но не русские фаны. Выступления группы в Москве и Санкт-Петербурге отменены, ведь музыканты солидарны с украинским народом и всячески его поддерживают.

"Конечно, очень тяжело делать показательные объявления, пока в Украине продолжается ужасная война и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у ​​власти, влияющих на жизнь такого количества невинных людей, мы не будем проводить запланированные концерты в России. Мы все должны вместе стоять за мир сейчас и всегда", – отмечали музыканты.