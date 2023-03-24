Считала, что мама - герой, – снайперша Эмеральд о дочери и ее реакции на пополнение в семье

Снайпер Евгения Эмеральд воспитывает 10-летнюю дочь Жасмин, которая только летом прошлого года вернулась в Киев. "Жанна д'Арк" рассказала, как девочка отреагировала на новости о пополнении и ладит ли она с новой любимой маме.

Украинская военная и снайперша Евгения Эмеральд редко рассказывает о дочери Жасмин. Она призналась 24 Канала, что в начале полномасштабного вторжения отправила девочку на мероприятие, а затем в Польшу.

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Евгения Эмеральд объяснила, куда отправила дочь

"Жанна д'Арк" не рассказывала дочери, что ушла на фронт добровольцем. Жасмин вернулась в Украину только летом, а до этого до конца не знала, что такое война.

Тогда (летом) узнала, но у нее не было прямого понимания, что такое война, поскольку она не застала ее, не слышала всех взрывов. Поэтому она просто считала, что мама – герой, делает что-то хорошее, но не было понимания, что мама может в любой момент умереть, – призналась Евгения.

Как девочка ладит с Евгением и как реагировала на пополнение

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Евгения Эмеральд рассказала, что дочь хорошо ладит с ее мужем Евгением. Она часто обращается к нему с просьбами и переписывается.

Мне кажется, что Жасмин его любит больше меня. И она с ним общается больше, чем со мной. У них там какие-то свои дела, переписки. Если ей что-то нужно, то сразу к Жене обращается, потому что знает, что мама может сказать "нет", а Женя всегда скажет "да". Женщины, они все с детства чувствуют, – с юмором поделилась снайперша.

, Евгения познакомилась с мужем дистанционно, ведь в то время они служили в разных подразделениях и разных городах. Они поженились в прифронтовой зоне.

10-летняя Жасмин с радостью отреагировала на новость о пополнении в семье. "Год назад на свой день рождения она загадала желание, чтобы ее мама вышла замуж и забеременела, представляете? Она этого хотела больше, чем я (смеется – 24 Канал). Она ждала этого. Говорит, что будет помогать".