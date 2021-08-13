Жан Беленюк стал приглашенным судьей на "Україна має талант"

Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал приглашенным судьей нового сезона шоу "Україна має талант". Спортсмен признался, что постарается быть объективным, но очень трудно устоять перед детьми, ведь они вызывают умиление.

Съемки "Україна має талант" в разгаре. К постоянной тройке судей – Сергея Притулы, Евгения Кота и Ксении Мишиной, присоединяются звездные коллеги, которые помогают им оценивать участников.

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Жан Беленюк – судья шоу "Україна має талант"

Приглашенным судьей одного из телевизионных кастингов стал украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпиады-2020, серебряный призер Олимпиады-2016, многократный чемпион мира и Европы – Жан Беленюк.

Мужчина поделился, что "Україна має талант" – это прекрасная возможность показать свой талант. Жан восхищается украинцами, которые много работают над достижением своей цели. Он ждет каждого участника, а особенно на тех конкурсантов, которые будут показывать спортивный талант.



Жан Беленюк на "Україна має талант" / Фото с инстаграма "Україна має талант"

Текст публикации шоу "Україна має талант":

Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал приглашенным звездным судьей проекта "Україна має талант"!

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны – новый сезон легендарного проекта "Україна має талант". Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ведущей диджитального бэкстейдж-шоу – певица Jerry Heil.

На этапе телевизионных кастингов к основной тройке звездного жюри присоединится четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, прославившие флаг Украины на различных международных аренах. Ранее к команде жюри присоединились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, телеведущая Маша Ефросинина и певица Руслана Лыжичко.

Сегодня приглашенным звездным судьей стал известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 года, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

"Україна має талант" – крутая площадка, которая раскрывает все многообразие талантов нашей страны и помогает им проявить себя. Этот проект вызывает во мне гордость за украинцев, которые идут к своей мечте и много работают над ее достижением. Поэтому, как только у меня появилось немного свободного времени, я согласился стать приглашенным судьей проекта. Конечно же, с особым интересом жду участников, которые придут демонстрировать спортивный талант", – комментирует Жан.

По словам олимпийского чемпиона, он будет пытаться держать золотую середину между лояльностью и строгостью, особенно в отношении юных талантов.

Кто еще из украинских легенд выступит приглашенным судьей, чтобы вместе со звездным жюри выбрать лучший талант Украины, станет известно совсем скоро.