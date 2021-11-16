Жадно насладиться приключениями, – Джамала провела последний день в Италии

Украинская певица Джамала рассказала, что ее короткий отпуск в Италии подошел к концу. Звезда с мужем решила, что не будет тратить время на сон или еду, а вместо этого проведет день, наблюдая за видами.

Популярная украинская певица Джамала вместе с мужем отправилась в Италию лишь на 4 дня, и теперь их отдых в Неаполе подошел к концу. В инстаграме звезда показала, как провела последний день в стране.

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Последний день Джамалы в Италии

Исполнительница решила по-особенному "попрощаться" с Италией и вдоволь наполниться новыми эмоциями.

Выспаться? Насладиться вкусной едой? Ухватить теплого солнца на террасе напоследок? Нет. Мы выбрали другой путь – жадно насладиться приключениями и невероятными видами Италии,

– поделилась Джамала.

После часовой поездки на яхте знаменитость прибыла на остров Искья, который ей запомнился и вдохновил. На острове Джамала предстала в повседневном, но стильном образе. Она надела черные джинсы, белый топ и бежевую рубашку с принтом. Артистка распустила волосы и сделала легкий макияж.

Последний день Джамалы в Италии / Фото из инстаграма звезды

Как Джамала проводила время в Италии

Поездка супругов была довольно импровизированной, ведь Джамала и Бекир выбрали место, "ткнув пальцем" на первый перелет, который увидели. Они прибыли в Неаполь вечером, но успели прогуляться по центру и попробовать пиццу.

Уже на следующий день исполнительница посетила Королевский дворец, Королевский замок, выставку Фриды Кало. Она гуляла по городу в карамельном наряде, покупала разнообразные вещи и пробовала местную еду.

На третий день отдыха Джамала с мужем планировали подняться на Везувий, но решили прогуляться по древнеримскому городу Помпеи. Для этого звезда выбрала смелый образ.

Текст публикации Джамалы

День вылета домой. Когда понимаешь, что 4 дня не могут длиться вечность. И пора возвращаться.

Выспаться? Насладиться вкусной едой? Ухватить теплого солнца на террасе напоследок? Нет. Мы выбрали другой путь – жадно насладиться приключениями и невероятными видами Италии.

Час по морю... и мы на острове Искья. Еще 1 замок в копилке воспоминаний, несколько незабываемых картинок в оперативной памяти и много вдохновения на будущие планы.