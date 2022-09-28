После возвращения из Бахмута: Жадан и Вакарчук встретились под обстрелами в Харькове

Святослав Вакарчук побывал в Бахмуте, постоянно находящемся под вражескими обстрелами. Впоследствии встретился с Сергеем Жаданом в Харькове. Как только они сели в автомобиль, в городе раздались громкие взрывы.

Святослав Вакарчук снял видео в прифронтовом Бахмуте. Позади артиста была воронка от вражеской ракеты. Также на фоне слышны звуки артиллерии оккупантов.

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Святослав Вакарчук побывал в Бахмуте

Лидер "Океана Эльзы" подчеркнул, что Бахмут – прифронтовый город и это видно повсюду. оккупанты ежедневно беспощадно наносят удары по городу, от этого страдают прежде всего местные жители. Но Вакарчук подчеркнул, что постепенно мы освободим все украинские территории.

"Победа за нами", – подчеркнул Святослав Вакарчук.

После Бахмута артист отправился в Харьков, где встретился с другом – Сергеем Жаданом. Артист рассказал о боях в городе, трансляциях под прилетами. К сожалению, украинский периметр в настоящее время обозначается обстрелами и бомбардировками.

Поговорили со Славой, вышли на улицу, села в машину и сразу три прилета, вспышки в небе. Ученые водители молниеносно разъезжаются по темным улочкам. Город западает во тьму,

– рассказал Жадан.

В комментариях поклонники звезд призывают их беречь себя.