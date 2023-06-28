Вышиванки и стиль милитари: что президент и депутаты одели в День Конституции
В Украине 28 июня отмечается День Конституции. В честь праздника в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский. Он выбрал, как всегда, милитари стиль. Что одели в этот день другие депутаты и министры – смотрите ниже.
В условиях войны День Конституции воспринимается совсем по-другому. Звезды трогательно поздравили украинцев и напомнили, почему этот праздник важен, передает 24 Канал.
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Владимир Зеленский в этот день лично выступил в Верховной Раде. Президент отметил, что Украина будет государством-победительницей в войне.
В Парламент Зеленский надел футболку и брюки в милитаре в стиле темно-зеленого цвета.
Владимир Зеленский в Раде / Фото с телеграмму Дениса Шмыгаля
На его выступлении присутствовали и другие должностные лица. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он был в привычном образе – военной форме Вооруженных сил Украины.
Валерий Залужный в Верховной Раде / Скриншот с видео
В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников были в зеленых вышиванках. Также вышитые рубашки надели премьер-министр Денис Шмигаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Алексей Данилов в вышиванке / Скриншот с видео
Многие депутаты и министры одели вышиванки, другие – были в милитаре стиле. Верховная Рада в этот день поражает стилем и цветами. В этот важный праздник депутаты решили одеть что-то особенное.
Смотрите фото из Верховной Рады в День Конституции / Скриншоты и фото Шмыгаля
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К слову, в канун Дня Конституции, вечером 26 июня россияне нанесли удар по центру Краматорска. Там уже известно о более 10 погибших, десятки человек ранены. Звезды шокированы трагедией и выразили свои соболезнования.