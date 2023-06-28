Знаменитости в соцсетях напоминают поклонникам, почему День Конституции важен для всей страны. 24 Канал собрал приветствие звезд в этот день.
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Ольга Сумская
Украинская актриса поздравила украинцев с Днем Конституции в Инстаграмме.
Наша родная страна изуродована, изранена, но все же сильна и несокрушима, суверенна и демократична! Верим всем сердцем в наших защитников, в наших мужественных воинов… Именно у них вся правда и честь государства! Именно они борются за свободу,
– написала Сумская.
Леся Никитюк
Звезда показала свои фото в вышиванке и на фоне украинского флага. Телеведущая написала трогательные слова по поводу праздника.
Нашей Конституции сегодня 27 лет! Я поздравляю с этим праздником каждого украинца! Мы все вместе, все мы боремся, мы все верим в Победу! Я не перестану благодарить наши Силы Обороны! Спасибо вам, мужественные сыновья и дочери Украины!,
– отметила Никитюк.
Наталья Денисенко
Актриса тоже посвятила пост к этому празднику. По ее словам, День Конституции – это тот день, когда для нас добыли в борьбе суверенность, свободу, ценность, и это задокументировано.
Сейчас такое время, что хочется за каждый такой праздник цепляться, как за соломинку, и говорить о нем и благодарить! Ибо ничего более ценного, чем наша земля, чем наш дом не может быть. Слава Украине,
– написала Наталья.
Маша Ефросинина
Звездная телеведущая тоже не смогла не вспомнить о 27-й годовщине Дня Конституции Украины.
Сегодня внутри, в горящем состоянии, пульсирует лишь несколько чувств: невероятная гордость стойкостью и сопротивлением украинского народа! Но просто космическая благодарность нашим воинам, тем, благодаря которым я могу сейчас сделать это фото, находясь в городе, где родились оба моих детей,
– написала Ефросинина.
Она подчеркнула, что благодаря ВСУ сегодня может делать вещи, которые раньше казались незначительными и обыденными, а сегодня приобрели ценности. "Я низко кланяюсь тем, кто нас защищает и ценой своих жизней освобождает наши земли", – добавила Маша.
Настя Каменских
Звезда отметила, что именно благодаря Конституции мы имеем право на свободу слова, свободное развитие, она гарантирует нам права и свободы, которые мы ценим и защищаем.
Она символизирует нашу независимость, нашу свободу и наше единство. День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Ведь мы уже, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина – это нация непоколебимой веры, силы и несокрушимости.
– написала Каменских.
Певица добавила, что нужно ежедневно отстаивать наши ценности, которые враг пытается нарушить. "Верю, что победа неизбежна", – добавила Настя
Эктор-Хименес Браво
Известный шеф-повар тоже написал несколько слов об Украине. Он сделал фото в столице и отметил, что Украина такая, как вы видите на фотографии.
Солнечная, с голубым набом, со свежим воздухом. Как можно не влюбиться? Готов каждый день петь об Украине песни — о ее силе, энергии, красоте, о том, что это дом. Боже, я преисполнен любви и гордости,
– написал Эктор.
Анна Саливанчук
Актриса отметила, что сегодня День Конституции Украины особенно важен для нас, ведь Украина борется за свою государственность в кровавой войне с российским агрессором.
Украина заложена в нашу ДНК, и это та сила, которая всегда будет у нас. Да пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком. Каждый гражданин с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами,
– написала Саливанчук.
Звезда также добавила свои фото в красивом бронировании в цветах украинского флага.
Кристина Решетник
Жена ведущего Григорий Решетника также поздравила украинцев с Днем Конституции. "27 лет главному документу нашего государства. Много выпало испытаний на судьбу нашей мамочки, но ничего – поборем, выстоим и одолим. Украина и ВСУ – сила", – написала она.
Оля Цыбульская
Звезда показала свое фото в традиционных одеждах и написала трогательные слова: "Моя свободная, независимая, родная и единственная Украина. С Днем Конституции".