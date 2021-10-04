Зеленский вручил орден Государства семье Андрея Кузьменко, покойного Героя Украины
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский встретился с семьей покойного музыканта Андрея Кузьменко. Он передал семье орден Государства. Год назад Кузьма был посмертно награжден званием Героя Украины.
Еще 17 августа 2020 года Владимир Зеленский посмертно наградил музыканта и лидера группы "Скрябин" званием Героя Украины. Через год, 4 октября, орден Государства президент передал семье артиста.
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Президент передал орден Государства семье Кузьменко
Президент Украины встретился с отцом Андрея Кузьменко, Виктором, мамой Ольгой, вдовой Светланой Бабийчук и дочерью Марией-Барбарой.
Зеленский с близкими Кузьменко / Фото ОП
Награду погибшего певца Зеленский передал его отцу. Он подчеркнул, что Андрей Кузьменко еще жив благодаря легендарным песням.
Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве,
– сказал глава государства.
Виктор Кузьменко выразил благодарность президенту за память об Андрее. "Спасибо за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", – поделился отец артиста.
Зеленский передал отцу Кузьменко орден Государства / Фото ОП
Гибель Андрея Кузьменко
- 2 февраля 2015 года около 8:20 музыкант попал в дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло вблизи села Лозоватка в Днепропетровской области. Внедорожник, за рулем которого находился Кузьма, и молоковоз столкнулись. От полученных травм лидер группы "Скрябин" погиб на месте аварии.
- Прощание с легендарным исполнителем состоялось в Преображенской церкви, во Львове. Андрея Кузьменко похоронили на Брюховицком кладбище (около Львова) в семейном склепе Кузьменко.
- 17 августа 2020 года, в день рождения певца, Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении ему звания Героя Украины. Тогда президент подчеркнул, что мы всегда будем помнить защитника страны, который регулярно ездил на восток и создавал особые композиции для всех украинцев.