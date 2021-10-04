Зеленский вручил орден Государства семье Андрея Кузьменко, покойного Героя Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с семьей покойного музыканта Андрея Кузьменко. Он передал семье орден Государства. Год назад Кузьма был посмертно награжден званием Героя Украины.

Еще 17 августа 2020 года Владимир Зеленский посмертно наградил музыканта и лидера группы "Скрябин" званием Героя Украины. Через год, 4 октября, орден Государства президент передал семье артиста.

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Президент передал орден Государства семье Кузьменко

Президент Украины встретился с отцом Андрея Кузьменко, Виктором, мамой Ольгой, вдовой Светланой Бабийчук и дочерью Марией-Барбарой.



Зеленский с близкими Кузьменко / Фото ОП

Орден Государства вручается Герою Украины за выдающиеся трудовые достижения.

Награду погибшего певца Зеленский передал его отцу. Он подчеркнул, что Андрей Кузьменко еще жив благодаря легендарным песням.

Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве,

– сказал глава государства.

Виктор Кузьменко выразил благодарность президенту за память об Андрее. "Спасибо за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", – поделился отец артиста.



Зеленский передал отцу Кузьменко орден Государства / Фото ОП

Гибель Андрея Кузьменко