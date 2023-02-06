Дорогая моя ОВ, – Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения. Ей исполняется 45 лет. Владимир трогательно обратился к любимой, поблагодарил ее за постоянную поддержку и любовь.

Проникновенный пост он опубликовал в телеграмме. Президент поделился чувственным портретом жены, на котором она нежно улыбается.

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Как Зеленский поздравил жену с днем рождения

В этот раз глава государства оригинально назвал жену в приветствии – ОВ (Елена Владимировна). Себя Владимир назвал ВО (Владимир Александрович), а их детей – ОВ (Александра Владимировна) и КВ (Кирилл Владимирович).

Дорогая моя ОВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты. И еще раз за этот год. Как ты представляла Украину. За детей наших замечательных, ОВ и КВ. Поздравляю тебя с твоим ДН. Желаю тебе одного. Чтобы день победы людей над орками скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни. В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ОВ, твой ВО,

– с нежностью написал Владимир Зеленский.



Елена Зеленская / Фото из телеграма президента

Напомним, 25 января отпраздновал день рождения Владимир Зеленский. Тогда Елена обнародовала трогательное поздравление, в котором отметила, что он остался тем же парнем, которого когда-то полюбила. Она отметила, что сейчас любимый меньше улыбается, поэтому первая леди очень хочет, чтобы на его лицо вернулась улыбка: "Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Подари мне эту возможность!".