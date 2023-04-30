От Монастырского, Пена и Усика: Зеленский показал, какие сувениры хранит в своем кабинете

В кабинете, где сейчас работает Владимир Зеленский, раньше работали все президенты Украины. Там всегда стоят сувениры от иностранных коллег и известных украинцев. Но за время войны там появились новые символические сувениры. Президент показал, что именно хранит в своем рабочем кабинете.

Сувениры Зеленский показал журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром. День Президента". Ранее президент рассказывал о отцовство во время войны.

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Какие подарки стоят в кабинете Зеленского

Президент признается, что все находившиеся там до него ценности он не трогает. Однако в последние годы там появились новые сувениры.

Есть подарки, которые мне подарил Монастырский (бывший глава МВД, погибший в авиакатастрофе в Броварах – 24 Канал). Он погиб, но подарок заказал, и его семья мне передала. Я поставил здесь как память о наших отношениях с Денисом,

– рассказал Зеленский.



Подарки Зеленского от Дениса Монастырского / Скриншот с видео

В кабинете главы государства также есть символический подарок в виде танка от командующего сухопутными войсками. Александра Сырского.



Подарок от Сухопутных войск / Скриншот с видео

Кроме того, у Зеленского есть подарок от певца Пола Дэвида Хьюсона (Боно). В кабинете Президента он оставил свою гитару.

В то же время популярная украинская теннисистка Элина Свитолина подарила президенту свою победную ракетку. Также у него есть подарок от боксера Александра Усика – каменная боксерская варежка.



Подарок от боксера Александра Усика / Скриншот с видео

Зеленский признается, что ему часто дарят символы победы. "Поэтому победа непременно близка", – подчеркнул он.

Среди всех подарков в президентском кабинете также "Оскар" от американского актера и режиссера Шона Пена.

Он мне подарил этот "Оскар", но мы договорились, что я приеду к нему и верну эту статуэтку после победы Украины,

– говорит Зеленский.



Подарок от американского актера Шона Пена / Скриншот с видео

Кроме этого, в кабинете главы государства есть множество детских рисунков, самолет "Мрия", а также статуэтка васильковского петушка из Бородянки, которая стала символом несокрушимости украинского народа и других сувениров.



Самолет "Мрия" в кабинете Зеленского / Скриншот с видео

К слову, ранее президент также сказал, что мать и отец очень о нем заботятся. В частности, мать просит его быть осторожным и даже спрашивает, поел ли он. Отец же следит за ходом войны и ждет, когда ВСУ удастся выдворить всех оккупантов с наших территорий.