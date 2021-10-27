Зеленский ответил на петицию Игоря Кондратюка о запрете российских гастролеров
Источник:сайт Офиса Президента
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию продюсера Игоря Кондратюка о запрете выступлений российских гастролеров в Украине. Глава государства отметил, что Закон уже не допускает проведения гастролей, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти.
Игорь Кондратюк подал электронную петицию о запрете концертов исполнителей из страны-агрессора. На сайте президента эта петиция собрала более 25 тысяч голосов, поэтому Владимир Зеленский рассмотрел ее.
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Зеленский о российских гастролерах
Президент отметил, что Минкульт составляет Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Этот перечень формируют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
- Статьи 3 и 3-1 Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" запрещают проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются лица, внесенные в перечень, о котором говорилось выше.
- Закон уже не допускает проведение гастролей, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.
- Согласно Закону СБУ рассматривает и предоставляет организаторам гастролей ответ на запрос, в котором указывает о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина Российской Федерации к участию в гастрольном мероприятии.
- По Закону Украины "О телевидении и радиовещании" телеканалы не имеют права транслировать программы, одним из участников которых является лицо, внесенное в "черный список" Минкульта.
Президент поручил:
- проанализировать соблюдение требований Закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастролей, участниками которых являются граждане государства-агрессора;
- проработать вопрос об усовершенствовании системы их организации и проведения, усилении ответственности за нарушение требований указанного закона.
Петиция о запрете российских гастролеров
- Игорь Кондратюк подал на сайт президента петицию о запрете российских гастролеров в Украине.
- 11 октября она набрала 25 тысяч голосов, после чего ее должен был рассмотреть Владимир Зеленский.
- В петиции говорится о тех российских артистах, которые поддерживают оккупацию Крыма и Донбасса, военные действия России против Украины.
- Также запрет должен касаться тех, кто не высказывает свое мнение относительно российской агрессии. По мнению Кондратюка, таким образом они соглашаются с незаконными действиями.
- Если инициативу примут, въехать на территорию Украины смогут только те российские исполнители, которые публично выступают против оккупации и войны на Донбассе.