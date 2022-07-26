Моя любовь, мой лучший друг, – Зеленский рассказал Vogue, как война изменила его жену

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки американского Vogue и дала откровенное интервью с мужем. Тот признался ей в любви и рассказал, как война раскрыла ее сильный характер.

Чтобы снять Зеленскую для обложки Vogue культовая фотограф Энни Лейбовиц приехала в Киев. Так, на страницах американского глянца появились не только роскошные фото, но и откровенные признания президентской пары. В частности, Владимира Зеленского о детях и жене.

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Зеленский в интервью Vogue признался жене в любви

Конечно, она моя любовь. Но она мой лучший друг. Елена действительно моя лучшая подруга. Она тоже патриотка и очень любит Украину. Это так. И она прекрасная мать,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что за последние пять месяцев Елена Зеленская стала еще сильнее, война раскрыла ее с других сторон.

"У нее сильный характер с самого начала. И, пожалуй, она сильнее, чем она думала. А эта война – ну, любая война, пожалуй, проявляет качества, на которые вы никогда не надеялись", – добавил президент в интервью американским журналистам.

Елена и Владимир Зеленские для Vogue / Фото Энни Лейбовиц

Зеленский о разлуке с детьми

За пять месяцев войны президент Украины виделся с детьми только дважды – днем 24 февраля, прежде чем они уехали из Киева, и в начале мая.

Как любой обычный человек, я очень переживал за них, за их безопасность. Я не хотел, чтобы они подвергались опасности. Но, конечно, я скучал по ним. Мне так хотелось обнять их. Я хотел иметь возможность прикоснуться к ним,

– искренне заявил Зеленский не как президент, а как отец.

В то время как Елена Зеленская впервые рассталась с детьми только в июле, когда летала в США с официальным визитом.

"Я даже не знаю, как бы я пережила эти месяцы, если бы мы были врозь. Ему в этом плане гораздо сложнее. Он страдает. И мои дети тоже, потому что они не могут видеть друг друга", – честно признается первая леди Украины.