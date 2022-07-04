Зеленская собирает второй саммит первых леди и джентльменов в Киеве: когда он состоится

На конференции по восстановлению Украины Елена Зеленская анонсировала, что созывает саммит первых леди и джентльменов. Он состоится в Киеве уже во второй раз. В этот раз 23 июля.

Онлайн-выступление Елены Зеленской показали в эфире совместного телемарафона. На конференции в Лугано она заявила, что "восстановление – это не только о строительстве, здания без людей – ничто". Поэтому первая леди Украины собирает второй саммит первых леди и джентльменов, центральной темой которого станет жизнь людей после войны.

Читайте также В сером жакете с одуванчиками: Елена Зеленская рассказала о войне швейцарскому Le Temps

Каким будет второй саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Центральной фигурой саммита станет человек, человеческий капитал. Мы обсудим, какое послевоенное будущее Украины и мира нас ждет – как государству отстроить все сферы жизни, как инвестировать в людей. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, поскольку война в Украине повлияла на людей не только в моей стране.

– анонсировала Елена Зеленская.

Так, 23 июля гости смогут присоединиться к саммиту онлайн или же приехать в Киев лично.

Зеленская о восстановлении Украины

первый в истории саммит первых леди и джентльменов мира провели в Киеве 23 августа 2021 накануне 30-летия Независимости. Он был посвящен постковидной действительности.

Она напомнила, что до войны одним из приоритетов ее работы была безбарьерность, а ныне, после полномасштабного вторжения России в Украину, создавать комфортную среду для людей с разными потребностями еще необходимее. Потому ее работа в этом направлении продолжается.

"Теперь это еще более важно. Ежедневно война калечит десятки взрослых и маленьких, но каждый пострадавший должен иметь возможность жить в послевоенном обществе так же как и до войны", – заявила супруга президента.

Елена Зеленская отметила еще один важный аспект восстановления Украины – психологическую помощь пострадавшим, ведь "тревожность и сверхтревожность испытывают 60 процентов украинцев".

Я вижу отстроенную Украину такой, где благополучие каждого национального приоритета, в котором каждый человек полностью реализует свой потенциал, может справиться с потерями, может работать продуктивно и плодотворно, радоваться жизни. Чем больше государство инвестирует в людей, тем быстрее и устойчивее восстановится,

– высказалась первая леди Украины.

что первая леди Украины уже борется с травматическими и стрессовыми последствиями войны. По ее инициативе запущена Национальная программа психологического здоровья и психосоциальной поддержки.